التعليم تكشف شرائح المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني :

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسعار شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى"، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأثنين إن الوزارة ستطبق نفس الشرائح السابق إقرارها على مصروفات التعليم بالعام الدراسي السابق 2023/ 2024، دون أي زيادة عن العام الماضي.

وتابع: في حالة وجود أي مخالفة لأي مدرسة تقوم بزيادة المصروفات على الطلاب على خلاف الشرائح المعلنة، يتم تشكيل لجنة وتتوجه إلى المدرسة وفي حال ثبوت وجود زيادة في المصروفات، سيتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري.

ونوه إلى أن هناك بعض المدارس تقدم أحيانا طلبات بوجود استثناء لرفع شرائح المحددة للمصروفات الدراسية، وذلك لسد حالة العجز، والوزارة هي المنوطة بالموافقة والرفض بناء على الطلب.

وأكمل: فيما يتعلق بالمصروفات بالأتوبيس المدرسة يعود إلى إدارة المدرسة وليس الوزارة.

وأشار شادي زلطة إلى أن شرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية»، وتبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30000 جنيه وتقل عن 50000 جنيه 10%، بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50000 جنيه وتقل عن 80000 جنيه 8%، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80000 جنيه وتقل عن 120000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120000 جنيه وتقل عن 200000 جنيه، و5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200000 جنيه فأكثر.

وأردف: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس الخاصة (عربي / لغات)، تبلغ نسبة الزيادة السنوية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه 25%، و20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10000 جنيه، و 15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10000 جنيه وتقل عن 15000 جنيه، و12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15000 جنيه وتقل عن 20000 جنيه.