جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية الغوارنة بأبو حماد

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365 :

نظمت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفى البيطرى التعليمي بجامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، قافلة بيطرية لقرية الغوارنة بأبو حماد، ضمن فعاليات الخطة السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2024 - 2025 وضمن آليات الجامعة للمشاركة المجتمعية وتنفيذاً للبرامج الرئاسية لتنمية الريف المصري.

نفذت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية.

وخلال القافلة تم الكشف على 99 حالة حيوانات، و1196 حالة طيور وأرانب، وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً.

يأتي ذلك في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القوافل البيطرية المجانية يأتي مطابقاً للخطة الاستراتيجية للكلية والجامعة كمطلب لمعايير الجودة والاعتماد، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، والأدوية اللازمة التى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعد مصدراً للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.