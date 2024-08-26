استقبل راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري وفدًا من معقبي المعاملات في نافعة زحلة في دار المطرانية. الزيارة كانت لطرح قضية إنهاء خدماتهم المفاجئة من النافعة، وللتعبير عن القلق البالغ حول مستقبلهم المهني وكيفية إعالة عائلاتهم بعد فقدان الوظائف. واستمع سيادته لمطالبهم وأكد على التزامه ببذل الجهود لتقديم الدعم اللازم لحل القضية مع الجهات المختصة وضمان حقوقهم وفقاً للقانون .

كانت هذه تفاصيل خبر الصويري استقبل وفدًا من معقبي المعاملات في نافعة زحلة في دار المطرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.