طوني فرنجية اطلع من وفد "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية" على مسودة مشروع قانون إنشاء الوكالة الوطنية لحماية البيانات الشخصية

إستقبل رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت وفداً من أعضاء "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان"، ضمّ كلاً من: منسق لجنة تكنولوجيا التعليم والابتكار في الشبكة ربيع بعلبكي، أمين سرّ الشبكة ومنسق قطاع التمكين والابداع الدكتور دال حتي، منسق الإعلان والتسويق الرقمي وريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي في الشبكة باتريك أبو شقرا، منسق قطاع الدفاع والامن في الشبكة العميد المتقاعد حسين زعروري ومنسقة قطاع التعليم العالي في الشبكة البروفيسورة وديعة الأميوني، بحضور مستشار النائب فرنجيه الأستاذ أنطوان فنيانوس.

واطلع النائب فرنجيه من أعضاء وفد "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان"، على مسودة مشروع القانون المتعلق بانشاء الوكالة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، تمهيدا للمكننة الرقمية والذي سبق وناقشه مع الشبكة وذلك ضمن إطار سعي لجنة تكنولوجيا المعلومات لخلق مساحة لبنانية آمنة للبيانات الشخصية المتوفرة على شبكة الانترنت ما يعزّز عناصر الأمان التكنولوجي والسيبراني، وما يحفظ حقوق المواطن اللبناني لجهة عدم التفريط ببياناته الشخصية على تنوّعها وتعددها.

وتم التأكيد على "الأهمية المُطلقة لإنجاز هذا القانون ورفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب نظراً للحماية التي يمكن أن يؤمّنها للمواطن اللبناني لجهة حفظ بياناته ومعلوماته الالكترونية بعيداً عن التفريط بها او استغلالها".

وعرض الوفد للنائب فرنجيه مسودة مشروع القانون وتفاصيل بنوده لجهة ملاءمته البيئة والمجتمع اللبناني ولجهة مواكبته أحدث برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبناءً على اللقاء، تم الاتفاق على مواكبة مشروع القانون وصياغته بشكل نهائي وشامل".