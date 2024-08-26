بزشكيان التقى رئيس وزراء قطر: يجب إرغام حماة الكيان الصهيوني على احتوائه ووقف جرائمه في غزة

أثنى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في طهران، على الجهود القطرية لاقرار وقف اطلاق النار في غزة، قائلا إنه "يتم في كل ساعة ودقيقة انتهاك الحقوق الانسانية وجميع قواعد القانون الدولي في غزة، لكن الدول المتشدقة بالدفاع عن حقوق الانسان التي لطالما تطلق ضجيجًا لمحاكمة شخص ما، تلوذ بالصمت أمام هذه الجرائم وتدعم من يجترح هذه الجرائم والابادة الجماعية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وأعرب عن أمله بأن "تقف البلدان الاسلامية وجميع الدول التي تلتزم بالاطر والقوانين الدولية، الى جانب بعضها وان تتخذ اجراء مشتركا لارغام حماة الكيان الصهيوني على احتواء هذا الكيان ووقف جرائمه والابادة الجماعية التي يرتكبها في غزة".

وشدد بزشكيان على ضرورة النهوض بالعلاقات بين قطر وإيران في سائر المجالات،

أما بن عبد الرحمن فقد أبلغ تحيات أمير قطر تميم بن حمد لبزشكيان، وقال: "نرى ايضا ان العلاقات والتعاون فيما بيننا لم يرقيا بعد الى المستوى الذي ينشده قادة البلدين، ويجب بذل المزيد من الجهد لنيل هذا الهدف".

وقال إن "قطر ستواصل جهودها لارساء وقف اطلاق النار في غزة، وتراهن في هذا الخصوص على الدور البناء للجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها لاعبا يتصف بالحكمة والمسؤولية".