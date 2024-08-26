هيئة البث الاسرائيلية: الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد تمويل إقامة النازحين جراء الحرب في الفنادق

وافقت الحكومة الإسرائيلية، يوم أمس، الأحد، على اقتراح رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير السياحة حاييم كاتس، والذي ينص على تمديد فترة تمويل ودعم النازحين الإسرائيليين من جراء الحرب الذين لا يمكنهم العودة إلى منازلهم لأسباب أمنية، وذلك بناء على توصية الأجهزة الأمنية.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، أن القرار ينص على مواصلة الدعم المادي لهؤلاء النازحين حتى أيلول المقبل؛ وتقدر تكلفة القرار بحوالي 3.3 مليار شيكل، وعلى وزير المالية، وفقًا لقرار الحكومة، التصديق عليه في إطار تعديل قانون الميزانية الذي سيُعرض للتصويت في الكنيست.

كجزء من القرار، سيستمر تقديم منح الإسكان المستقل، ومنح الدعم للنازحين غير العاملين أو من بلدات تم إجلاء سكانها في إطار الحرب التي تشنها إسرائيلي على قطاع غزة من 7 تشرين الأول الماضي، ومنح تحفيز توظيفية لهذه الفئات.

ويشمل القرار ميزانية تقارب نصف مليار شيكل لتمويل تمديد الدعم الحكومي لاستضافة النازحين في سكن مؤقت - بيوت ضيافة وفنادق - لسكان بلدات المنطقة المحيطة في قطاع غزة الذين لم يعودوا إلى منازلهم لأسباب أمنية، وكذلك لسكان بلدات الشمال في نطاق يصل إلى خمسة كيلومترات من الحدود اللبنانية وذلك حتى 30 أيلول المقبل.

كما ينص القرار على زيادة ميزانية وزارة السياحة بمبلغ 894 مليون شيكل، والذي سيُخصص لدفع تكاليف الفنادق التي تستضيف السكان النازحين. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار زيادة الميزانية المخصصة لدعم جنود الاحتياط وعائلاتهم في عام 2024 بمبلغ 200 مليون شيكل، وفقًا للخطط التي سيقدمها وزيري الدفاع والمالية.

يذكر أن الحكومة في جلستها الأسبوعية بالأمس، اتخذت قرارا بتخصيص ميزانية لتمويل تمديد مدة عمليات الإخلاء حتى نهاية عام 2024، إذا لزم الأمر، وذلك رهنًا بتشريع إضافي في الكنيست.