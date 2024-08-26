قيادي في "حماس": الحركة غير مشاركة في أي مفاوضات بالقاهرة

أكد القيادي في حركة حماس باسم نعيم، أن الحركة غير مشاركة في أي مفاوضات بالقاهرة، نافيا بذلك ما صرّح به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي حول تمثيل حماس في محادثات لفرق عمل بشأن غزة.
ولفت، في تصريح نقلته وكالة "شهاب" التابعة للحركة، إلى أن "تصريحات كيربي محاولة لبيع الوهم للتغطية على جرائم الاحتلال"، مضيفا "واشنطن تمارس حملة من الضغط الإعلامي على المقاومة".
وشدد نعيم على "أننا لن نقبل بالشروط التي أضافها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو إلى مقترح 2 تموز".
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