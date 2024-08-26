القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجار في تل أبيب وفقًا لشهود عيان والتحقيق جار بالأمر

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "دوي انفجار في تل أبيب وفقا لشهود عيان والتحقيق جار بالأمر". وأمس، أعلنت كتائب "القسام" عن قصف مدينة تل أبيب بصاروخ من طراز "مقادمة"- "M90"، وذلك "ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا"، وفق بلاغ صادر عنها. وكان حزب الله قد ردّ على اغتيال القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر، أمس، حيث أعلن استهداف قاعدتين هما قاعدة غليلوت للاستخبارات العسكرية وقاعدة الدفاع الجوي في عين شيميا قرب تل أبيب، إضافة إلى مجموعة من القواعد الإسرائيلية في الشمال.

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