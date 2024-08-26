نتانياهو: لن نتراجع عن موقفنا بخصوص محور فيلادلفيا ولا يهمني موقف القيادة الأمنية بشأنه

أشار ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى أنّ "نتانياهو مصمم على إعادة الأسرى وبقاء محور فيلادلفيا بيد إسرائيل".

وفي هذا الصدد، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتانياهو قوله إنّه "لن نتراجع عن موقفنا بخصوص محور فيلادلفيا ولا يهمني موقف القيادة الأمنية بشأنه".

في وقت سابق، كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، أنّ "فرق العمل تجري حاليًا اجتماعات في القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة"، موضحًا أنّ "كل الجهات ستكون ممثلة في محادثات فرق العمل في القاهرة بما في ذلك حماس".

وذكر أنّ "المفاوضات تركز حاليا على التفاصيل بما في ذلك تبادل الأسرى والسجناء".

ومع إصرار نتانياهو على مواصلة الحرب وابقاء قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا ومحور نتساريم، أعلن عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق، أمس، عن مغادرة وفد حركة حماس المفاوض القاهرة، بعد أن "التقى الوسطاء في مصر وقطر، واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة"، حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأكّد أنّ الوفد طالب بـ"إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه يوم 2 تموز، والمبني على ماورد في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن".

وقال: "حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصالح شعبنا العليا ووقف العدوان عليه"، متابعًا "أكد وفد حماس على موقف الحركة بضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة".