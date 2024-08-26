ترامب: في اليوم الأول لرئاستي سأغلق الحدود وأقضي على "الإرهابيين" الذين تسللوا لبلدنا

أشار الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، إلى أنّ "في اليوم الأول لرئاستي سأغلق الحدود وأوقف غزو الملايين لبلدنا وأقضي على الإرهابيين الذين تسللوا"، مضيفًا "سأقوم بأكبر حملة ترحيل في بلادنا للقضاء على المجرمين وتجار المخدرات".

وذكر، في تصريح، أنّ "بلدنا تحكمه طبقة متطرفة ترسل جنودنا للدفاع عن حدود دول أجنبية بينما يسمحون بغزو حدودنا"، مضيفًا "بعد أن أنفقنا مليارات الدولارات على أفغانستان خسرنا كل شيء خلال ساعة واحدة وسلمناها للصين".

إلى ذلك، اعتبر ترامب أنّ "الدول الأوروبية لا تدفع مساهماتها في الناتو، والرئيس الأميركي جو بايدن أنفق أكثر من 150 مليار دولار دفاعا عنهم".