البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تحقق تقدما

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن محادثات القاهرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة أحرزت تقدّما ومن المتوقع أن تتواصل على مستوى فرق العمل لعدة أيام.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للمراسلين "لا يزال هناك تقدّم، ويواصل فريقنا (في القاهرة) وصف المحادثات بأنّها بنّاءة".

كانت الولايات المتحدة أعربت مرارا عن تفاؤلها بشأن المحادثات الرامية للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار بناء على مقترح قدّمه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال كيربي إنّ منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك بقي في القاهرة ليوم إضافي، للسماح بإجراء مزيد من المحادثات على مستوى أدنى.

وأضاف "من المرجّح أن يغادر قريبا نسبيا ويترك المحادثات والعمل لأعضاء مجموعة العمل".

وتابع "نتوقع أن تجري هذه المحادثات على مستوى مجموعة العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن ما إذا كانت ستستمر لفترة أطول أو قد تنتهي في وقت أقرب، أعتقد أن هذا يرجع إلى الحاضرين في المكان".

وأضاف كيربي أن الأطراف تحاول تسوية بعض القضايا المحددة.

وقال إن إحدى القضايا، التي ستتناولها مجموعات العمل، ما يتعلق بتبادل الرهائن المحتجزين في غزة والسجناء الفلسطينيين.