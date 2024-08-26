مقتل العشرات وتشريد الآلاف جراء فيضانات في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، اليوم الاثنين، أن أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات شمال شرق البلاد لتحصد أرواح 49 على الأقل وتشرد الآلاف.

وقال مانزو إيزيكيل المتحدث باسم الهيئة إن الفيضانات ألحقت أضرارا بثلاث ولايات في شمال شرق البلاد وهي: جيجاوا وأداماوا وتارابا، مما تسبب في نزوح 41344 شخصا.

في عام 2022، شهدت نيجيريا أسوأ فيضانات لها منذ أكثر من 10 سنوات أودت بحياة ما يربو على 600 شخص وشردت نحو 1.4 مليون ودمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

وقال إيزيكيل "ندخل للتو في ذروة موسم (الفيضانات)، لا سيما في المناطق الشمالية من البلاد والوضع خطير للغاية".

تدمر الفيضانات أيضا الأراضي الزراعية.

وأفادت الحكومة، في توقعات هذا العام، بأن 31 ولاية من أصل 36 تهددها "فيضانات شديدة".

وأضاف إيزيكيل "تلقينا أيضا معلومات حول ارتفاع منسوب المياه في البلدان الواقعة شمال نيجيريا على طول نهر النيجر. وكل هذا يتدفق تجاه نيجيريا. وبدأنا نرى هذه التوقعات تتحقق على أرض الواقع".