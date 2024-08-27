شركة الطيران الإيطالية اعلنت تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 3 أيلول المقبل

أعلنت شركة الطيران الإيطالية اليوم، الإثنين، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 3 أيلول المقبل، مع استمرار التوتر الجيوسياسي بالمنطقة.

واوضحت الشركة في بيان على موقعها "نظرا للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولضمان سلامة ركابنا وطواقمنا، قررنا تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 3 أيلول".

وأضافت "كما علقت الشركة رحلاتها الليلية من روما إلى تل أبيب ومن تل أبيب إلى روما حتى 30 أيلول".

وكانت العديد من شركات الطيران الدولية علقت منذ نهاية الشهر الماضي رحلاتها إلى تل أبيب، في وقت أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب تحسبا لرد حزب الله وإيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران والقائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت الشهر الماضي.

وألغت 10 شركات طيران أجنبية الأحد رحلاتها إلى إسرائيل، وتم إلغاء 52 رحلة جوية وتأجيل وتأخير مئات الرحلات الأخرى، عقب التصعيد مع "حزب الله".

كما ألغت شركات أخرى رحلاتها، من بينها ويز إير الهنغارية وكورندون مقرها مطار مالطا الدولي، والخطوط الجوية الإثيوبية، وخطوط إيجة الجوية اليونانية ويونيفرسال اليونانية وغيرها.