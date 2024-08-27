«سأنهي الحرب الروسية الأوكرانية».. ترامب: على الأوروبيين أن يدفعوا ثمن حماية أمريكا لهم

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أنه "على الأوروبيين أن يدفعوا ثمن حماية أمريكا لهم".

وأوضح ترامب، في تصريحات له نقلتها وسائل إعلامية، أن "الدول الأوروبية تستغلنا وهذه ليست علاقة جيدة"، منتقدا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي ترسل القوات للخارج للدفاع عن دول أجنبية بينما تترك حدود أمريكا مفتوحة.

وأضاف المرشح الجمهوري: "حكومتنا ترسل قوات للدفاع عن دول أجنبية وتترك حدودنا مفتوحة، وأنفقنا المليارات على أفغانستان ثم تركناها للصين وانسحبنا بطريقة مهينة، كما يجب على الأوروبيين أن يدفعوا ثمن حمايتنا لهم."

وتابع: "عندما أتولى السلطة سيتم طرد كل من كانوا مسؤولين عما حدث في أفغانستان، فالقرارات التي اتخذت من بايدن وهاريس بشأن أفغانستان أدت لإهانتنا."

كما أكد ترامب: "أنا الوحيد القادر على إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا ومنع حرب عالمية ثالثة، وبمجرد فوزي بالانتخابات فسأنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فالعالم يحترق ويمكن أن تندلع حرب عالمية ثالثة إذا لم يتم تصحيح الأوضاع، كما سأقوم باستثمار تاريخي لإعادة بناء الجيش بما في ذلك المسيرات والطائرات فرط صوتية."

وواصل الرئيس الأمريكي السابق: "الولايات المتحدة تتعرض للتدمير من قبل طبقة سياسية متطرفة وفاسدة، وسأعمل على إعادة الديمقراطية الأميركية إلى سابق عهدها، وعند فوزي بالانتخابات سأغلق الحدود وسنعثر على الإرهابيين الذين تسللوا إلى بلادنا. "