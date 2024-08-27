شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي.. 4 آلاف حريق في اليونان منذ مايو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت نسبة الحرائق في اليونان 50% منذ مايو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، فيما تشهد هذه الدولة المتوسطية صيفًا حارًا بشكل خاص.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس خلال تصريح صحفي يوم الاثنين، أنه "منذ الأول من مايو، اضطر رجال الإطفاء إلى التعامل مع نحو 4 آلاف حريق، وهذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد أسبوعين على الحرائق التي اجتاحت شمال شرق أثينا.

وأشار المتحدث اليوناني إلى أن رجال الإطفاء بلغ عددهم هذا العام 17200، إضافة إلى زيادة عدد الطائرات إلى 90 طائرة.



خسائر جسيمة

واندلعت أسوأ حرائق الغابات في اليونان هذا العام بسبب الرياح القوية، في 11 اغسطس قرب مدينة ماراثون التاريخية على بعد 40 كيلومترًا شمال شرق العاصمة اليونانية، وأتت على نحو 10 آلاف هكتار، ودمرت عددًا لا يحصى من المباني.