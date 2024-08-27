اليونان: عدد الحرائق زاد بنسبة 50% عن الصيف الماضي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، أن عدد الحرائق في اليونان ارتفع بنسبة 50% منذ مايو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

يأتي ذلك فيما تشهد هذه الدولة الأوروبية المتوسطية صيفا حارا بشكل خاص.

وأوضح ماريناكيس، في تصريح صحافي، أنه "منذ الأول من مايو، اضطر رجال الإطفاء إلى التعامل مع حوالى أربعة آلاف حريق. هذا الرقم مقارنة بالعام الماضي يمثل زيادة بنسبة 50%".

اندلعت أسوأ حرائق الغابات في اليونان هذا العام بسبب الرياح القوية، في 11 أغسطس قرب مدينة "ماراثون" التاريخية على بعد 40 كيلومترا شمال شرق العاصمة اليونانية أثينا. وأتت على حوالى عشرة آلاف هكتار ودمرت عددا لا يحصى من المباني وأودت بحياة امرأة ستينية.

وشدد الناطق باسم الحكومة على سرعة تحرك الدفاع المدني "بفضل مسيّرات (المراقبة) وطائرات تمت تعبئتها في خمس دقائق، وإمكانات أرضية في غضون سبع دقائق فقط".

وأضاف ماريناكيس "لدينا المزيد من رجال الإطفاء، أكثر من 17200 هذا العام، والمزيد من الطائرات، التي ارتفع عددها من 61 إلى 90 في خمس سنوات (...) ولدينا 45 مسيرة بينها 28 في أتيكا (المنطقة المحيطة بأثينا)".

في مارس الماضي، طلبت الحكومة اليونانية أيضا سبع قاذفات مياه جديدة من طراز Canadair، تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالى 400 مليون يورو وسيتم تغطية جزء منها بأموال أوروبية.

وذكر ماريناكيس أن "الطائرات الأولى يفترض أن تسلم في نهاية 2027".