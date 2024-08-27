وزير العمل عن شركة "هواوي": تلتزم إيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من شركة هواوي مصر، يضم كلًا من دو يونج، نائب رئيس شركة هواوي مصر، وما بن، رئيس قطاع تطوير الأعمال، وجيري وانج، رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس عمرو زايد، رئيس قطاع العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات، وغادة عبد السلام، مديرة الموارد البشرية.

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، أن وزارة العمل تحرص على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية، والتشجيع على الاستثمار، مشيدًا بجهود وحجم استثمارات شركة هواوي في مصر، و استيعابها لعدد كبير من الكوادر المصرية بشكل مباشر وغير مباشر.

وأكد وزير العمل، على أهمية تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة خاصة في مجالات التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك في هذا المجال، والتعاون في مُلتقيات التوظيف بطريقة تتوفر فيها المصداقية، وفي دعم برامج تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

واستمع "الوزير"، من وفد الشركة، عن جهود ودور هواوي داخل مصر، وتركيزها على التنمية البشرية، ودعم خطط دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، موضحًا أن هواوي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي متصل بالكامل، وذلك من خلال طرحها حلولًا متكاملة فى شبكات الاتصالات، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الحوسبة السحابية والطاقة الرقمية وغيرها.

وقال الوفد، إنه منذ تواجد الشركة في مصر منذ أكثر من 24 عامًا، فإن الشركة تلتزم بتوفير الرقمنة للجميع بغرض بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تعمل على تعزيز الابتكار، وتوفير الحلول القائمة على أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة للمجتمع، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية فى ضوء رؤية مصر 2030.

حضر اللقاء من وزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وسيد، المشرف العام على قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وهبة أحمد، مدير عام التشغيل، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب الوزير.