صندوق النقد: الهيئات الحكومية ستخفض مديونياتها للمركزي المصري بـ100 مليار جنيه سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشف صندوق النقد الدولي، أن الهيئات الحكومية ستخفض مديونياتها للبنك المركزي المصري بواقع 100 مليار جنيه سنويا حتى يتم خفض المطالبات إلى الصفر وفق مشروع القانون الخاص بمتطلبات المركزي.

وأوضح صندوق النقد في تقريره حول المراجعة على الاقتصاد المصري أن الحكومة المصرية تعهدت بخفض مديونياتها للبنك المركزي بمقدار 150 مليار جنيه بحلول نهاية يوليو 2024.

كان صندوق النقد الدولي وافق في يوليو الماضي على صرف الشريحة الثالثة لمصر بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، بعد إجراء المراجعة الثالثة على برنامح الإصلاح الاقتصادي.

كما تسلمت مصر في أبريل الماضي 820 مليون دولار بعد إجراء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023، ومن المنتظر أن يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لصرف الشريحة الرابعة بنحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبل.