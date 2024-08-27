وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وللشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج، ونتيجة البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد حامد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، وعدد من قيادات التعليم الأزهري قبل الجامعي.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني ٨٨.٧٢ %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏٣٢٧٥٦ طالبًا وطالبة، حضر منهم٣٠٦٩٧ طالبا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني ٨٥.٢٦%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم ٤٤٨٠٩ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٤٠٦٢٤ طالبًا وطالبة.‎ وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني ٨٧.٨٢% ‏وعددهن ١٠٢٥٤ طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ٨٩.١٧%، وعددهم ٢٠٤٣٤طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني ٨٩.٤٧% وعددهن ١٥٠٤٥ طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ٨٢.٧٧% ‏‏وعددهم ٢٥٥٧٣طالبًا‎.

وبلغت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لأبنائنا في الخارج الدور الثاني ١٠٠٪، ونسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لأبنائنا في الخارج الدور الثاني 100%، بينما بلغت نسبة نجاح الطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية (الدور الثاني) بالبرنامج التأهيلي (87.5%).