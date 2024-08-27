نشرة التوك شو| أحدث تقنيات مكافحة سرقة الكهرباء.. وموقف التعليم من المقرر الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

تناولت برامج التوك شو، مساء الأثنين عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي:

لن نستغنى عن أي مدرس.. التعليم تكشف تفاصيل المقرر الجديد وطريقة تدريسه

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة العلوم المتكاملة للمرحلة الثانوية العامة هي عبارة عن مزيج من الفيزياء والكيمياء والأحياء.. أضغط هنا.

الحكومة تكشف عن الحوافز المقدمة للاستثمار في الطاقة المتجددة

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الوزراء، إن اجتماع المجلس الأعلى للطاقة كان يسعى بصورة أساسية لإستعراض الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.. أضغط هنا.

فرق بالمحافظات لمراقبة التعديات.. وزير الزراعة يكشف مستجدات أزمة الأسمدة

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنه تم تجاوز أزمة نقص الأسمدة بنسبة تخطت الـ85%، مبينًا أن هناك توزيع عادل في ظل توافر الكميات المتوافرة لدى الجمعيات الزراعية، ووصول الأسمدة لمستحقيها.. أضغط هنا.

عباس شراقي يكشف مفاجأة بشأن توربينات سد النهضة وتخزين المياه

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إنشاءات سد النهضة انتهت حاليًا.. أضغط هنا.

متحدث الحكومة يكشف التقنيات الحديثة لمكافحة سرقة الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه بضرورة مكافحة السرقات لقطاع الكهرباء، مبينًا أن تلك السرقات تمثل عبئا على هذا القطاع العام.. أضغط هنا.