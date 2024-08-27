35% زيادة بأعداد السياح الخليجيين.. مسافرون: معدلات نمو في السياحة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

صرح الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء ورئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر، أن السياحة العربية شهدت زيادة كبيرة خلال الأشهر السبعة الماضية مقارنة بعام 2023.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات لمصراوي، أن السياحة العربية ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى تزايد عدد السياح من المغرب وتونس والجزائر وبقية الدول العربية.

وأوضح عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن السياحة الخليجية شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، حيث تركزت بشكل رئيسي في مدن العلمين والساحل الشمالي والقاهرة، وخاصة في الفنادق المطلة على نهر النيل.

وأشار الدكتور عاطف عبد اللطيف، إلى أن نسبة السياحة الخليجية ارتفعت بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واختتم مشددًا: نحتاج إلى التسويق أكثر، وأن نقدم البرامج التي يفضلها السائح العربي والخليجي، سواء في نوعيات المطاعم أو الأكل.