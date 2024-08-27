شكرا لقرائتكم خبر عن محور الرعاية الصحية ركيزة رئيسية بأعمال التحالف الوطنى التنموية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على إطلاق عددا من القوافل الطبية الموسعة والتي جابت محافظات الجمهورية، وذلك بهدف المساعدة على تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان كما تم تقديم المساعدات الخاصة بذوي الإعاقات الحركية والسمعية.

وتُعد القوافل الطبية الشاملة أحد أهم الأنشطة الأساسية داخل محور الرعاية الصحية، والذي يعد المحور الثاني من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تشمل جهود التحالف الوطني مبادرة عنيك في عنينا والتي تخطت عتبة المليون مواطن، وتعمل على تنظيم قوافل طبية موسعة للكشف على امراض العيون لاهالى القرى والنجوع.

هذا بجانب الفحص الطبي المبكر على الأسر في القرى الأشد احتياجًا، ومن بين تلك الجهود جاء قيام جمعية الأورمان في محافظتي بني سويف والمنيا قامت الجمعية بعمل قافلة طبية خدمت 550 مستفيد في قرى (طمبو ونزلة جلف مركز بني مزار) في المنيا، وقرى (الجهود والفشن مركز الفشن) في بني سويف.



