بايدن: الولايات المتحدة تواصل قيادة تحالف يضم أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر في قيادة تحالف يضم أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا.

ويوفر هذا التحالف لأوكرانيا المعدات العسكرية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية".

وأضاف: "كما أعلنت في قمة حلف "الناتو" في يوليو، زودت الولايات المتحدة وحلفاؤنا أوكرانيا بالمعدات اللازمة لـ5 أنظمة دفاع جوي استراتيجية إضافية، وقد قمت بإعادة ترتيب أولويات صادرات الدفاع الجوي الأمريكية بحيث يتم إرسالها إلى أوكرانيا أولا".

وتابع: "تعمل الولايات المتحدة على زيادة معدات الطاقة إلى أوكرانيا لإصلاح أنظمتها وتعزيز مرونة شبكة الطاقة في أوكرانيا".

وأضاف: "كما قلت للرئيس زيلينسكي في 23 أغسطس فإن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع".

وأكد أن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شعب أوكرانيا حتى ينتصر".