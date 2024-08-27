الحدود الدنيا لتنسيق كليات ومعاهد المرحلة الثانية بالدرجات 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2024 لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية وهي كالتالي:

طب المنصورة 390.0

هندسة بترول و تعدين السويس 390.0

طب الزقازيق 389.0

طب دمياط 389.0

طب فاقوس 388.0

طب الإسكندرية 388.0

طب سوهاج 388.0

طب القاهرة 387.0

طب طنطا 387.0

طب كفر الشيخ 386.5

طب بور سعيد 385.5

طب بنها 385.5

طب المنوفية بشبين الكوم 385.0

طب عين شمس 385.0

طب أسنان المنصورة 385.0

طب حلوان 384.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 384.5

طب أسيوط 384.0

طب الفيوم 383.5

طب السويس 383.5

طب بني سويف 383.0

طب المنيا 383.0

طب أسنان جنوب الوادي 383.0

طب جنوب الوادي 383.0

طب الاقصر 382.5

طب العريش 382.5

طب أسوان 382.0

طب الوادي الجديد 382.0

طب أسنان المنيا 381.5

طب أسنان الزقازيق 381.5

طب أسنان طنطا 381.5

طب أسنان كفر الشيخ 381.5

طب أسنان أسيوط 381.5

طب أسنان المنوفية 381.0

طب أسنان عين شمس 381.0

طب أسنان القاهرة 381.0

طب أسنان الإسكندرية 381.0

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 381.0

طب أسنان السويس 380.5

طب أسنان بني سويف 380.5

طب أسنان الفيوم 380.5

صيدلة سوهاج 380.0

علاج طبيعي كفر الشيخ 379.5

علاج طبيعي بورسعيد 379.0

علاج طبيعي جنوب الوادي 379.0

علاج طبيعي بنها 379.0

علاج طبيعي القاهرة 378.5

صيدلة المنصورة 378.5

صيدلة جنوب الوادي 378.5

علاج طبيعي قناة السويس 378.5

علاج طبيعي بني سويف 378.0

صيدلة أسيوط 378.0

علاج طبيعي السويس 378.0

صيدلة طنطا 377.5

صيدلة المنيا 377.5

صيدلة الزقازيق 377.5

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 377.5

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 377.0

صيدلة بني سويف 377.0

صيدلة الإسكندرية 377.0

صيدلة دمنهور 377.0

صيدلة القاهرة 377.0

صيدلة المنوفية 377.0

صيدلة بور سعيد 377.0

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5

صيدلة عين شمس 376.5

صيدلة الفيوم 376.5

هندسة القاهرة 376.5

صيدلة حلوان 376.0

صيدلة مدينة السادات 376.0

صيدلة ج الوادي الجديد 376.0

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 375.0

هندسة المنصورة 374.0

هندسة عين شمس 373.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 373.5

هندسة سوهاج 373.0

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 372.5

طب بيطري سوهاج 372.0

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 372.0

هندسة الزقازيق 372.0

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5

طب بيطري المنصورة 371.5

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 371.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371.0

هندسة دمياط 371.0

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 370.5

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 370.0

هندسة طنطا 370.0

هندسة بور سعيد 369.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 369.5

طب بيطري جنوب الوادي 369.0

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 369.0

هندسة بنها بشبرا 369.0

هندسة الإسكندرية 369.0

طب بيطري الزقازيق 368.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 368.5

طب بيطري كفر الشيخ 368.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 368.0

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 368.0

هندسة كفر الشيخ 368.0

هندسة بنها 368.0

هندسة حلوان 367.5

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 367.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 367.5

طب بيطري أسيوط 367.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 367.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 367.0

هندسة السويس 367.0

هندسة المنوفية بشبين الكوم 367.0

هندسة حلوان بالمطرية 366.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 366.5

هندسة جنوب الوادي 366.5

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 366.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 366.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 365.5

هندسة الفيوم 365.5

طب بيطري عين شمس 365.5

طب بيطري المنيا 365.0

طب بيطري المنوفية 365.0

هندسة بني سويف 364.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 364.5

حاسبات و معلومات العريش علوم 364.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 364.0

هندسة أسوان 364.0

هندسة المنيا 364.0

هندسة أسيوط 364.0

طب بيطري الإسكندرية 364.0

طب بيطري دمنهور 364.0

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 363.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 363.5

هندسة الطاقة أسوان 363.5

طب بيطري بنها 363.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 363.0

طب بيطري القاهرة 363.0

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 363.0

طب بيطري أسوان 362.5

تمريض المنصورة 361.5

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 361.5

طب بيطري العريش 361.0

طب بيطري مدينة السادات 360.5

تخطيط عمراني القاهرة 360.0

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 360.0

طب بيطري بني سويف 359.5

طب بيطري الوادي الجديد 359.5

طب بيطري مطروح 359.0

تمريض دمياط 359.0

تمريض بور سعيد 358.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 358.0

علوم سوهاج 358.0

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358.0

تمريض طنطا 357.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5

حقوق سوهاج 357.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5

ألسن كفر الشيخ 357.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 357.0

معهد فني صحى اسماعيليه 356.0

معهد فني صحى اسيوط 355.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 355.1

حقوق انتساب موجه سوهاج 355.0

تمريض سوهاج 355.0

تمريض الزقازيق 355.0

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 354.5

معهد فني صحى سوهاج 354.5

فنى صحي جنوب الوادي 354.0

تمريض كفر الشيخ 354.0

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 354.0

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 353.5

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 353.0

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 352.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 352.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 352.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 351.5

تمريض بنها 351.5

تمريض القاهرة 351.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 351.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 350.5

تمريض المنوفية بشبين الكوم 350.5

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 350.5

تمريض عين شمس 350.0

علوم البترول والتعدين مطروح 350.0

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 349.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 349.5

تمريض الإسكندرية 349.5

تمريض حلوان 349.0

تمريض دمنهور 349.0

تمريض أسيوط 348.5

معهد فني صحى بور سعيد 348.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 348.0

ألسن عين شمس 348.0

تمريض مطروح 348.0

تمريض جنوب الوادي 348.0

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 348.0

تمريض أسوان 347.5

تمريض الفيوم 347.0

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 347.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 346.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346.5

علوم جنوب الوادي 345.5

معهد فني صحى الزقازيق 345.5

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 345.5

حاسبات و معلومات العريش رياضة 345.5

تمريض بني سويف 345.5

تمريض المنيا 345.5

معهد فني صحى المنصوره 345.0

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 345.0

علوم دمنهور 344.5

ألسن الفيوم 344.5

علوم الزقازيق 344.0

معهد فني صحى اسوان 343.5

معهد فني صحى طنطا 343.5

ألسن سوهاج 343.5

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 343.5

سياسة واقتصاد السويس 343.0

معهد فني صحى بنى سويف 343.0

علوم كفر الشيخ 343.0

معهد فني صحى بنها 343.0

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 343.0

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 342.5

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 342.5

علوم أسيوط 342.5

ألسن بني سويف 342.0

علوم المنصورة 342.0

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 342.0

معهد فني صحى الاسكندريه 342.0

معهد فني صحى الوادي الجديد 341.0

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 340.5

معهد فني صحى امبابة 340.5

ألسن الأقصر 340.0

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 340.0

علوم الإسكندرية 340.0

ألسن المنيا 339.5

ألسن أسوان 339.5

سياسة واقتصاد بني سويف 339.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 339.0

حقوق جنوب الوادي 339.0

ألسن كفر الشيخ رياضة 339.0

علوم القاهرة 338.5

علوم طنطا 338.0

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 337.5

علوم بنها 337.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 337.5

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 337.0

فنون جميلة (عمارة) حلوان 337.0

علوم بور سعيد 336.5

إعلام القاهرة 336.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 336.5

علوم المنيا 335.5

علوم دمياط 335.5

علوم عين شمس 335.0

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 334.5

علوم المنوفية بشبين الكوم 334.5

ألسن عين شمس رياضة 334.0

علوم السويس 333.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 333.5

إعلام عين شمس 333.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 333.0

فنى تمريض كفر الشيخ 333.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 332.5

علوم أسوان 332.5

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 332.5

علوم الاقصر 332.5

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 332.0

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 332.0

علوم العريش 332.0

إعلام المنوفية 332.0

علوم بني سويف 332.0

علوم الفيوم 331.5

حقوق بور سعيد 331.5

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 331.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 331.0

علوم حلوان 331.0

علوم الوادي الجديد 331.0

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 330.5

علوم بنات عين شمس 330.5

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330.0

سياسة واقتصاد السويس رياضة 330.0

إعلام بني سويف 329.5

إعلام جنوب الوادي 329.5

ألسن الفيوم رياضة 329.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 329.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329.0

فنى تمريض المنصورة 329.0

فنى تمريض طنطا 328.5

فنون تطبيقية طنطا 328.0

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 327.5

إعلام القاهرة رياضة 327.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 327.5

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 327.0

معهد فني صحى رياضه طنطا 327.0

فنى تمريض سوهاج 326.5

علوم الارض بني سويف 326.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 326.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 326.0

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 326.0

فنى تمريض الزقازيق 326.0

معهد فني صحى رياضه المنصورة 326.0

ألسن بني سويف رياضة 325.5

فنون تطبيقية بنها 325.5

إعلام عين شمس رياضة 325.5

ألسن أسوان رياضة 325.0

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 325.0

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 324.0

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 324.0

حقوق المنيا 323.5

فنون تطبيقية حلوان 323.5

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 323.5

فنى تمريض الإسكندرية 322.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 322.5

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 322.0

فنى تمريض أسيوط 321.5

فنى تمريض بنها 321.5

فنون جميلة (عمارة) المنيا 321.0

آثار دمياط 321.0

فنى تمريض جنوب الوادي 321.0

إعلام المنوفية رياضة 320.0

ألسن الأقصر رياضة 320.0

علوم الإسكندرية رياضة 319.5

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 319.0

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 318.5

تجارة المنصورة 318.5

فنى تمريض أورام القاهرة 318.0

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 318.0

تجارة الزقازيق 317.5

فنى تمريض أسوان 317.5

تجارة سوهاج 317.5

فنى تمريض القاهرة 317.5

فنى تمريض المنيا 317.0

معهد فني صحى رياضه بنها 317.0

فنون تطبيقية دمياط 317.0

تجارة كفر الشيخ 317.0

ألسن المنيا رياضة 316.5

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 316.5

علوم القاهرة رياضة 316.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 316.5

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 316.0

آثار القاهرة 315.5

تربية الزقازيق 315.5

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 315.0

حقوق كفرالشيخ 315.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 314.5

فني تمريض السويس 314.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 314.5

ألسن سوهاج رياضة 314.5

فنى تمريض الفيوم 314.0

فنى تمريض عين شمس 314.0

إعلام بني سويف رياضة 314.0

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 314.0

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة 314.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 313.5

فنى تمريض بني سويف 313.5

علوم دمنهور رياضة 313.5

فنى تمريض حلوان 313.0

علوم الارض بني سويف رياضة 312.5

آثار عين شمس 312.5

فنون تطبيقية بني سويف 312.0

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 312.0

حقوق أسوان 311.5

تجارة جنوب الوادي 311.0

علوم عين شمس رياضة 311.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 311.0

تجارة انتساب موجه المنصورة 311.0

آثار أسوان 311.0

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 310.5

تربية المنصورة 310.0

إعلام جنوب الوادي رياضة 310.0

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 309.0

تجارة دمياط 309.0

تجارة الإسكندرية 308.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 308.5

زراعة المنصورة 308.0

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 308.0

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 308.0

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 308.0

تجارة و إدارة أعمال حلوان 307.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 307.5

آثار الفيوم 307.0

تجارة أسيوط 307.0

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 306.5

تجارة طنطا 306.5

تجارة القاهرة 306.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 306.5

حقوق دمياط 306.0

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 306.0

زراعة القاهرة 306.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 306.0

دار العلوم القاهرة 305.5

زراعة دمنهور 305.5

علوم الزقازيق رياضة 305.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 305.5

تجارة بنها 305.0

تجارة دمنهور 305.0

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 305.0

تجارة بني سويف 304.5

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 304.0

تجارة عين شمس 304.0

تجارة بور سعيد 304.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 304.0

تربية بور سعيد 303.5

آثار الأقصر 303.5

علوم بنها رياضة 303.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 303.5

تجارة انتساب موجه دمياط 303.0

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 303.0

تجارة أسوان 303.0

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 302.5

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 302.5

علوم طنطا رياضة 302.5

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 302.5

زراعة دمياط 302.0

تجارة السويس 302.0

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 302.0

علوم كفر الشيخ رياضة 302.0

تجارة انتساب موجه القاهرة 302.0

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 302.0

تربية بنها 301.5

تجارة العريش 301.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 301.5

تجارة انتساب موجه طنطا 301.5

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 301.5

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 301.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 301.5

تربية طنطا 301.0

تجارة مدينة السادات 300.5

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 300.5

علوم المنصورة رياضة 300.5

زراعة عين شمس 300.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 300.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 300.5

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 300.0

تجارة انتساب موجه بور سعيد 300.0

تجارة انتساب موجه بنها 300.0

زراعة الإسكندرية 300.0

علوم حلوان رياضة 299.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 299.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 299.5

آثار و لغات مطروح 299.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان 299.5

تجارة انتساب موجه أسوان 299.0

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 299.0

تجارة انتساب موجه أسيوط 299.0

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 299.0

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 299.0

تجارة انتساب موجه السويس 298.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 298.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 298.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 298.5

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 298.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 298.5

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 298.5

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 298.0

آثار جنوب الوادي 298.0

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298.0

تربية كفر الشيخ 298.0

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 298.0

تجارة انتساب موجه العريش 298.0

علوم دمياط رياضة 297.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 297.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 297.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297.0

تربية الإسكندرية 297.0

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 297.0

علوم السويس رياضة 296.5

زراعة الإسكندرية رياضة 296.0

فنون جميلة (فنون) المنصورة 296.0

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 296.0

تربية دمنهور 295.5

علوم بور سعيد رياضة 295.5

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 295.0

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 294.5

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 294.5

زراعة طنطا 294.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 294.5

علوم الفيوم رياضة 294.5

معهد فني صحى رياضه امبابة 294.0

زراعة الزقازيق 294.0

تربية عين شمس 293.5

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 293.5

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 293.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 293.0

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 293.0

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 293.0

آثار سوهاج 292.5

علوم بني سويف رياضة 292.5

علوم أسوان رياضة 292.5

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 292.5

تربية مطروح 292.5

تربية السويس 292.5

حقوق انتساب موجه أسوان 292.0

آداب القاهرة 292.0

تربية مدينة السادات 292.0

تربية دمياط 292.0

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 292.0

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 291.5

زراعة كفر الشيخ 291.5

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 291.0

تربية المنيا 291.0

فنون جميلة (فنون) المنيا 290.5

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 290.5

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 290.0

زراعة القاهرة رياضة 290.0

حقوق الزقازيق 289.5

زراعة المنوفية بشبين الكوم 289.5

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 289.5

المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس 289.5

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 289.0

زراعة بنها بمشتهر 289.0

معهد فني صحى رياضه اسوان 289.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 288.5

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 288.0

فنون جميلة (فنون) أسيوط 288.0

حقوق الفيوم 288.0

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 287.5

زراعة جنوب الوادي 287.5

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 287.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 287.5

حقوق أسيوط 287.5

زراعة الفيوم 287.0

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 287.0

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 286.5

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 286.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 286.5

زراعة سوهاج 286.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 286.0

زراعة عين شمس رياضة 286.0

علوم أسيوط رياضة 286.0

العلوم الزراعية البيئية العريش 286.0

زراعة بني سويف 285.5

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5

آداب انتساب موجه القاهرة 285.5

تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده) 285.5

تربية الاقصر 285.5

تربية الفيوم 285.0

آداب العريش 285.0

تربية أسوان 284.5

زراعة مطروح بفوكه 284.5

تربية جنوب الوادي بالغردقة 284.0

دار العلوم الفيوم 284.0

زراعة المنيا 283.5

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 283.5

تربية بنات عين شمس 283.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 283.5

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 283.5

تربية أسيوط 283.0

زراعة أسيوط 283.0

زراعة الوادي الجديد 283.0

تربية حلوان 283.0

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 283.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 282.5

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 282.5

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 282.5

حقوق المنصورة 282.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282.0

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 281.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 281.5

حقوق انتساب موجه أسيوط 281.5

تربية العريش 281.5

علوم المنيا رياضة 281.0

تربية بني سويف 281.0

حقوق بني سويف 280.5

حقوق القاهرة 280.5

آداب عين شمس 280.5

تربية الوادي الجديد 280.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 279.5

تربية جنوب الوادي 279.5

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 279.5

حقوق انتساب موجه الزقازيق 279.5

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 279.5

حقوق انتساب موجه بني سويف 279.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 279.0

تربية سوهاج 279.0

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 279.0

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 278.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 278.5

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 278.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 278.5

آداب بنها 278.0

علوم بنات عين شمس رياضة 278.0

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 277.5

آداب حلوان 277.5

حقوق الإسكندرية 277.5

آداب الإسكندرية 277.0

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 277.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 277.0

حقوق انتساب موجه القاهرة 277.0

دار العلوم المنيا 277.0

آداب انتساب موجه عين شمس 277.0

حقوق انتساب موجه المنصورة 276.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 276.5

علوم العريش رياضة 276.5

دار العلوم أسوان 275.5

آداب انتساب موجه حلوان 275.5

تربية عين شمس رياضة 275.5

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 275.0

حقوق عين شمس 275.0

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 275.0

آداب المنصورة 275.0

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 275.0

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 275.0

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 275.0

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 275.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 274.5

دار العلوم انتساب موجه أسوان 274.5

حقوق طنطا 274.0

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 274.0

آداب انتساب موجه بنها 274.0

علوم الوادي الجديد رياضة 274.0

معهد فني صحى رياضه اسيوط 273.5

آداب بنات عين شمس 273.0

حقوق حلوان 273.0

تربية الإسكندرية رياضة 273.0

علوم سوهاج رياضة 273.0

آداب المنوفية بشبين الكوم 273.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 273.0

ثروة سمكية السويس 272.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 272.5

حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5

آداب الفيوم 272.5

حقوق انتساب موجه حلوان 272.0

حقوق بنها 272.0

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 272.0

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 271.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271.0

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 271.0

حقوق المنوفية بشبين الكوم 271.0

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 271.0

حقوق انتساب موجه طنطا 270.5

حقوق انتساب موجه بنها 270.5

آداب الزقازيق 270.5

آداب و علوم إنسانية السويس 270.5

آداب طنطا 270.5

حقوق مدينة السادات 270.0

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 270.0

زراعة كفر الشيخ رياضة 270.0

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270.0

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270.0

آداب انتساب موجه المنصورة 269.5

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 269.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 269.5

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 269.5

آداب انتساب موجه الفيوم 269.5

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 269.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 269.5

آداب أسوان 269.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 269.0

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 269.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 269.0

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269.0

آداب كفر الشيخ 269.0

تربية (طفولة) كفر الشيخ 269.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269.0

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 268.5

آداب دمنهور 268.5

آداب بور سعيد 268.5

تربية حلوان رياضة 268.0

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 268.0

آداب بني سويف 268.0

آداب انتساب موجه الزقازيق 268.0

آداب انتساب موجه طنطا 267.5

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 267.5

آداب دمياط 267.5

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 267.5

علوم الاقصر رياضة 267.5

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 267.0

آداب انتساب موجه دمنهور 267.0

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 266.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 266.5

تربية الزقازيق رياضة 266.5

آداب جنوب الوادي 266.5

آداب انتساب موجه العريش 266.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 266.0

آداب انتساب موجه أسوان 266.0

آداب انتساب موجه دمياط 266.0

آداب الوادي الجديد 266.0

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 266.0

آداب انتساب موجه بني سويف 266.0

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 266.0

آداب انتساب موجه بور سعيد 266.0

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 265.5

آداب المنيا 265.5

تربية طفولة مبكرة المنوفية 265.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 265.5

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 265.5

آداب سوهاج 265.0

تربية طفولة مبكرة المنصورة 265.0

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 265.0

علوم جنوب الوادي رياضة 265.0

آداب أسيوط 265.0

آداب انتساب موجه أسيوط 265.0

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 265.0

معهد فني صحى رياضه سوهاج 265.0

زراعة دمياط رياضة 265.0

زراعة الزقازيق رياضة 265.0

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 265.0

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 265.0

زراعة الفيوم رياضة 265.0

زراعة بنها رياضة بمشتهر 265.0

زراعة المنصورة رياضة 265.0

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 265.0

آداب انتساب موجه سوهاج 265.0

آداب انتساب موجه المنيا 265.0

زراعة أسيوط/ رياضة 265.0