تعليم القاهرة تكشف آخر تطورات الحضور والانصراف والفترات الصباحية والمسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت مصادر مسؤولة داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية لم تتلقى أي خطابات حتى الآن بشأن مواعيد الحضور والانصراف والفترات الصباحية والمسائية لطلاب الإدارات التعليمية بالقاهرة.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن المديرية لديها 35 إدارة تعليمية، إذ أنه حتى الآن لم يتم عمل أي جداول بشأن الحضور والإنصراف للطلاب سواء كانت فترة صباحية أو مسائية.

وأشارت إلى أن المديرية هي الجهة المنوطة الوحيدة بتحديد مواعيد الحضور والانصراف وكذلك الفترات الصباحية والمسائية حسب ظروف كل إدارة تعليمية من ناحية الكثافة الطلابية.

وأكدت أن المديرية لم تتسلم أي خطابات من التعليم العام بشأن الحضور والانصراف للطلاب والفترات المسائية والصباحية، مؤكدة أنه خلال استلام أي خطاب بشأن الحضور والإنصراف سيتم الإعلان للطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد الدراسة في العام الدراسي الجديد وفقا لكل إدارة.

يذكر أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف في منتصف الشهر الجاري، عن استراتيجية الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن العدد الحالي للمعلمين يبلغ 843490 معلم موزعين على المدارس المصرية، إلا أن العجز بلغ 469860 معلمًا يشكلون تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم.

وأكد أن زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات، والحوار الذي أداره مع العديد من مديري المديريات والإدارات التعليمية جعل التحرك لأجل مواجهة هذا التحدي في أسرع وقت من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة.

وقال الوزير إن الوزارة مستمرة في تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهي المبادرة التي لاقت نجاحًا كبيرًا، ضخت دماء جديدة في المدارس المصرية. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)