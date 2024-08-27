إعلان تنسيق مدارس ستيم وفتح باب تسجيل الرغبات للمستنفدين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب التنسيق نتيجة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم STEM وذلك قبل قليل.

ويمكن للطلاب الراغبين في معرفة النتيجة الضغط هنا.



كما أتاح موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق مدارس المتفوقين ستيم الذين استنفدوا رغباتهم خلال تنسيق المرحلة.

وأنهى مكتب التنسيق أعمال تنسيق المرحلة الثانية وبلغ عدد الطلاب المتقدمين 273098 علمي و65784 أدبي، بإجمالي 338882 ولم يتقدم 12990 طالب علمي و1185أدبي، وبذلك يتضح تخلف عدد (14175) طالب عن التقدم برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني من طلاب هذه المرحلة.

وتم ترشيح 224317 طالب علمي في كليات و 60476 طالب أدبي في كليات و44190 طالب علمي في معاهد و4745 طالب أدبي في معهد ليكون إجمالي المرشحين 333728 طالب.

واستنفد 5154 طالب وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.

والتزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

وبإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع453311 طالباً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل، ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وسيتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.