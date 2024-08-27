مياه الصرف الصحي تغرق بعض الشوارع وقطع مياه الشرب عن مدينة إسنا جنوب الأقصر



محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

أغرقت مياه الصرف الصحي بعض شوارع مدينة إسنا جنوب الأقصر بسبب عطل مفاجئ في محطة رفع رقم 6.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن اتخاذ عدة إجراءات لسرعة إصلاح العطل، شملت قطع عن مدينة إسنا لمدة 6 ساعات لحين إصلاح العطل.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بـ16 سياره كسح و3 بدالة إلى إدارة مياه إسنا لسحب مياه الصرف الصحى، وتحويل مسار المياه الخاصة بمحطة رفع رقم 4 إلى محطة رقم 3 الرئيسية.

وحددت الشركة المناطق التي تشهد انقطاع المياه، وهى: القرية - شارع البحر - شارع بورسعيد - المكسر - البدارين، على أن يتم ضخ المياه بشكل تدريجي فور الانتهاء من إصلاح العطل في السادسة فجر اليوم الثلاثاء.