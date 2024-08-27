السلطات الأمريكية ترسل معدات إلى أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية لشبكة الطاقة

ياسر رشاد - القاهرة - الحرب و الطاقة.. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن السلطات الأمريكية ترسل معدات إلى أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية لشبكات الطاقة وتعزيز قدرتها على الصمود.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال الرئيس الأميركي إن "الولايات المتحدة تعمل أيضا على إرسال معدات الطاقة إلى أوكرانيا لإصلاح أنظمتها وتعزيز مرونة شبكة الطاقة في أوكرانيا".

تحالف من 50 دولة لدعم أوكرانيا

وأكد بايدن أن "الولايات المتحدة ستواصل قيادة تحالف يضم أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا، ويوفر هذا التحالف لأوكرانيا المعدات العسكرية التي تحتاج إليها بشدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية".

وأضاف: "كما أعلنت في قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو، زودت الولايات المتحدة وحلفاؤنا أوكرانيا بالمعدات اللازمة لخمسة أنظمة دفاع جوي استراتيجية إضافية، وقد أعدت ترتيب أولويات صادرات الدفاع الجوي الأمريكية بحيث يتم إرسالها إلى أوكرانيا أولاً".

ومن جانبها كانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق إن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الحيوية في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن محطات الطاقة الفرعية في تسع مناطق أصبحت أهدافا، كما أن جميع الأهداف تم استهدافها.