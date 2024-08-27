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مصر ترفض الوجود الإسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (القاهرة)

أكد مصدر مصري، أمس، أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا. 
وأضاف المصدر، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن القاهرة تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة، بما يتوافق مع أمنها القومي ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين، وينسّق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأميركية.
وكان قادة مصر والولايات المتحدة وقطر، دعوا في بيان مشترك، الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إلى استئناف المفاوضات، لسد كل الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق من دون أي تأجيلات جديدة.
وأكدوا خلال البيان، ضرورة وضع حد للمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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