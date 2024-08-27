النشرة: قائد الجيش اصدر قرارا بوقف منح المأذونيات السنوية إلى خارج البلاد لكافة العسكريين من ضباط ورتباء وأفراد

‏علمت "النشرة" أن قائد الجيش العماد جوزيف عون أصدر قرارا قضى بوقف منح المأذونيات السنوية إلى خارج البلاد لكافة العسكريين من ضباط ورتباء وأفراد . واعتبر القرار كافة طلبات المأذونيات السنوية إلى الخارج المرفوعة سابقا إلى قيادة الجيش أركان الجيش العديد بحكم ملغاة. ونص القرار على إعادة كافة المأذونيات السنوية إلى الخارج الموقعة والمسلمة وغير المستفاد منها إلى القيادة، وأن المأذونيات الممنوحة سابقا والمسلمة لأصحاب العلاقة تبقى سارية المفعول.

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