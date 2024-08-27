القصيفي تسلم من الزميل طوني طراد ديوانه الشعري الجديد

استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الزميل طوني طراد الذي قدّم له ديوانه الشعري الجديد باللغة المحكّية اللبنانية "ملح الدّفَا"، وهو كتاب يقع في 146 صفحة من الحجم المتوسط.

هنأ النقيب القصيفي الزميل طراد على نتاجه الجديد منوها "بشاعريته والصور المزدحمة في قصائده، والنابضة بالجمال، والخيال الجامح".

يتضمّن الديوان 52 قصيدة، مع مقدمة لصاحبه أضاء فيها على النمط الذي اتبعه في التفعيلة المكرّرة.

ودعا طراد النقيب القصيفي الى المشاركة في احتفال توقيع الديوان في قريته برحليون – قضاء بشري السبت 31 آب السابعة مساء.