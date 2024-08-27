مستشار الأمن القومي الأميركي: نسعى لإدارة العلاقات مع الصين بشكل مسؤول

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان أنه "نسعى لإدارة العلاقات مع الصين بشكل مسؤول".
وبدأ سوليفان سلسلة من المحادثات مع مسؤولين صينيين كبار في بكين هذا الأسبوع في مسعى لتخفيف حدة التوتر قبل الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من تشرين الثاني.
ويسعى سوليفان، الذي وصل إلى بكين اليوم، إلى ترقية المحادثات المباشرة بين القوات العسكرية الأميركية والصينية إلى مستوى القيادة، وهي خطوة تأمل واشنطن في أن تساعد في منع نشوب صراع في مناطق معينة مثل مضيق تايوان.
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