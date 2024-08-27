أ ف ب: وصول مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إلى بكين

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، عن وصول مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إلى بكين.
وسيلتقي سوليفان مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومسؤولين آخرين خلال المحادثات المقررة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس بشأن قضايا خلافية بين البلدين من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وادعاءات الصين بالسيادة على تايوان وبحر الصين الجنوبي فضلًا عن العلاقات التجارية بينهما.
ويسعى سوليفان، الذي وصل إلى بكين اليوم الثلاثاء، إلى ترقية المحادثات المباشرة بين القوات العسكرية الأميركية والصينية إلى مستوى القيادة، وهي خطوة تأمل واشنطن في أن تساعد في منع نشوب صراع في مناطق معينة مثل مضيق تايوان.
وتعتزم بكين التعبير عن معارضتها للرسوم الجمركية الأميركية على مجموعة من السلع المصنعة وقيود التصدير التي تستهدف شركات صناعة الرقائق الصينية ومناقشة مطالبتها بالسيادة على جزيرة تايوان التي تخضع لنظام حكم ديمقراطي.
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