الجيش الاوكراني، اعتراض 5 صواريخ و60 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا لليلة الثانية تواليا

اعلن قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليستشوك أنه "تم اعتراض خمسة صواريخ و60 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا في قصف جوي مكثف يستهدف أراضي اوكرانيا لليلة الثانية تواليا". وأفاد أوليستشوك بأن "روسيا أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفا هي عشرة صواريخ و81 مسيّرة "خلال ليلة 27 آب 2024".

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