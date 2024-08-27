وزير الخارجية الصيني: نعمل على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والحفاظ على علاقات مستدامة ومستقرة

افاد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي بأننا "نعمل على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والحفاظ على علاقات مستدامة ومستقرة". ووصل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان إلى الصين في زيارة نادرة يلتقي خلالها وزير الخارجية وانغ يي. وتأتي زيارة ساليفان التي تستمر حتى الخميس في إطار الجهود التي تبذلها الصين والولايات المتحدة لإدارة الخلافات بينهما.

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