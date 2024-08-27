مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل الى محطة كورسك

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الى محطة كورسك النووية، وفق ما أفادت الوكالة النووية الروسية (روساتوم)، في وقت تشنّ أوكرانيا منذ أسابيع هجوما بريا واسعا في هذه المنطقة الحدودية.

وكان مدير الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة أكد أنه سيتوجه الى المحطة الروسية لإجراء تقييم "مستقل" للوضع والمخاطر في ظل هجوم كييف غير المسبوق منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع العام 2022.

واتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أوكرانيا بمحاولة شن هجوم على محطة كورسك التي تقع على بعد أقل من 50 كيلومترا من موقع المعارك الدائرة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الروسية أبلغتها بأنه تم العثور الخميس على شظايا مسيّرة على بعد نحو مئة متر عن منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك التابعة للمحطة.