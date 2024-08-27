البرلمان العربي: مصر تقوم بدور محوري وأساسي في دعم العمل البرلماني العربي

ياسر رشاد - القاهرة - التقى السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مع معالي المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بجمهورية مصر العربية بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضايا المنطقة العربية.

وفي بداية اللقاء قدم رئيس البرلمان العربي التهنئة لمعالي المستشار محمود فوزي لتوليه مهام الوزارة، وعلى الثقة التي منحتها له القيادة السياسية المصرية، لما يتمتع به من خبرة كبيرة في العمل البرلماني، مؤكدًا أنه قامة قانونية سوف يساهم في إثراء البنية التشريعية والقانونية في مصر والوطن العربي.

وفي هذا الإطار، ثمن "العسومي" الدور المحوري الهام الذي تقوم به جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توحيد الصف العربي ودعم العمل البرلماني العربي.

وتطرقت المباحثات خلال اللقاء إلى الدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية، ومرتكزات العمل البرلماني العربي والتي يأتي في مقدمتها الدبلوماسية البرلمانية التي أصبحت تشكل عنصرًا أساسيا في المساهمة في حلحلة القضايا جانبا إلى جنب الدبلوماسية الرسمية.

وأكد العسومي أن تعزيز التعاون البرلماني على المستوى العربي من أهم القضايا التي يعمل عليها البرلمان العربي في المرحلة الراهنة خاصة في ظل التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة.

وبدوره أعرب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بجمهورية مصر العربية عن تقديره للدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي لدعم القضايا العربية في المحافل الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع البرلمان العربي وتوطيد التعاون بين الجانبين.