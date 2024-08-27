إسرائيل توافق على خطة لتنظيم زيارات اليهود إلى المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي وافقا على خطة وزارة التراث لتنظيم جولات لليهود في المسجد الأقصى ، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الجولات المنظمة في باحات المسجد الأقصى، وذلك بميزانية تبلغ مليوني شيكل (نحو 500 ألف دولار)، وفقًا لموقع "الحرة".

وتستهدف الخطة تنظيم جولات إرشادية في "جبل الهيكل"، تتيح لأول مرة لعشرات الآلاف من اليهود ومئات الآلاف من السياح الذين يزورون المكان سنويا، فرصة لسماع معلومات عن التراث اليهودي بوجهة نظر "تاريخية دقيقة"، بحسب ما ذكرته وزارة التراث الإسرائيلية.

وستجري هذه الزيارات تحت شعار "تعزيز السيطرة على البلدة القديمة في القدس"، ومن المقرر أن تبدأ الجولات في الأسابيع المقبلة بعد انتهاء الأعياد اليهودية. وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الاثنين، التي أشار فيها إلى رغبته في إقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى إذا كان الأمر بيده. وفي هذا السياق، أكدت وزارة التراث أنها ستقوم بتمويل وتنظيم زيارات أكبر للأقصى، حيث سيتمكن الزوار من الاستماع إلى "الرواية التاريخية الأدق" حول الموقع.

وزارة الصحة اللبنانية: 4 جرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي المجادل وشيحين جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة أربعة أشخاص بجروح جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدتي المجادل وشيحين في جنوب لبنان، مساء اليوم. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، حيث تتفاوت إصاباتهم بين المتوسطة والخفيفة.

وأكدت مصادر طبية في المنطقة أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في المنازل والبنية التحتية، مما زاد من حالة التوتر والقلق بين السكان المحليين. وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء التصعيد المستمر للأعمال العسكرية في الجنوب، محذرة من تدهور الوضع الإنساني بشكل أكبر إذا استمرت الهجمات.

وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية عمليات عسكرية متبادلة، ما يزيد من المخاوف من انزلاق الأمور نحو مواجهة أوسع. وتجدد وزارة الصحة اللبنانية دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل ووقف التصعيد العسكري لحماية المدنيين وتجنب كارثة إنسانية محتملة.