بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهندي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الكرملين، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتناولت المحادثات عدة قضايا رئيسية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي بيان رسمي، أكد المتحدث أن المباحثات ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين روسيا والهند، وأشار إلى أن هذه الشراكة تعد أحد الركائز الأساسية في العلاقات الدولية للبلدين، مع تأكيد الرئيسين على ضرورة مواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع والتجارة والطاقة.



من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تصريحات صحفية، أنه ناقش مع الرئيس بوتين سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الحالية. كما أطلع مودي بوتين على نتائج زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا، حيث تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع الراهن في المنطقة.

تأتي هذه المحادثات في إطار التواصل المستمر بين موسكو ونيودلهي، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بشأن القضايا العالمية المهمة.



إسرائيل توافق على خطة لتنظيم زيارات اليهود إلى المسجد الأقصى



أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي وافقا على خطة وزارة التراث لتنظيم جولات لليهود في المسجد الأقصى. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الجولات المنظمة في باحات المسجد الأقصى، وذلك بميزانية تبلغ مليوني شيكل (نحو 500 ألف دولار)، وفقًا لموقع "الحرة".





وتستهدف الخطة تنظيم جولات إرشادية في "جبل الهيكل"، تتيح لأول مرة لعشرات الآلاف من اليهود ومئات الآلاف من السياح الذين يزورون المكان سنويا، فرصة لسماع معلومات عن التراث اليهودي بوجهة نظر "تاريخية دقيقة"، بحسب ما ذكرته وزارة التراث الإسرائيلية.





وستجري هذه الزيارات تحت شعار "تعزيز السيطرة على البلدة القديمة في القدس"، ومن المقرر أن تبدأ الجولات في الأسابيع المقبلة بعد انتهاء الأعياد اليهودية. وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الاثنين، التي أشار فيها إلى رغبته في إقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى إذا كان الأمر بيده. وفي هذا السياق، أكدت وزارة التراث أنها ستقوم بتمويل وتنظيم زيارات أكبر للأقصى، حيث سيتمكن الزوار من الاستماع إلى "الرواية التاريخية الأدق" حول الموقع.