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المجلس العالمي للتسامح والسلام يعزي شعب وقيادة مصر بوفاة الدكتور نبيل العربي

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ياسر رشاد - القاهرة - بمزيد من الحزن والأسى تقدم أحمد بن مجمد الجروان ، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ، باسمه وباسم المجلس ، بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد وقيادة وشعب جمهورية مصر الشقيقة ، في وفاة وزير خارجية مصر السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ، الدكتور نبيل العربي، الذي أخلص لوطنه وأمته وكان رمزاً من رموز الدبلوماسية المصرية العريقة ، وقال الجروان أنه قد تشرف بالعمل مع المغفور له إن شاء الله ، عن قرب بالأخص فترة رئاسة الجروان للبرلمان العربي.

وقال اننا في هذه اللحظات الأليمة نسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويجزيه عن وطنه وأمته خير الجزاء ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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