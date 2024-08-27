المجلس العالمي للتسامح والسلام يعزي شعب وقيادة مصر بوفاة الدكتور نبيل العربي

ياسر رشاد - القاهرة - بمزيد من الحزن والأسى تقدم أحمد بن مجمد الجروان ، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ، باسمه وباسم المجلس ، بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد وقيادة وشعب جمهورية مصر الشقيقة ، في وفاة وزير خارجية مصر السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ، الدكتور نبيل العربي، الذي أخلص لوطنه وأمته وكان رمزاً من رموز الدبلوماسية المصرية العريقة ، وقال الجروان أنه قد تشرف بالعمل مع المغفور له إن شاء الله ، عن قرب بالأخص فترة رئاسة الجروان للبرلمان العربي.

وقال اننا في هذه اللحظات الأليمة نسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويجزيه عن وطنه وأمته خير الجزاء ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.