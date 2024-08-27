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السعودية تدين تصريح وزير إسرائيلى بشأن إقامة كنيس يهودى بالمسجد الأقصى

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ياسر رشاد - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها لتصريح وزير فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى دعا فيه لإقامة كنيس يهودى فى المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الوزارة اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.

 

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