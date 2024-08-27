الدفاع الروسية: إسقاط 31 مسيرة أوكرانية وضرب منشآت بصواريخ فائقة الدقة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 31 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى 4 صواريخ و3 قنابل جوية موجهة، خلال الساعات الماضية، وتأتي هذه العمليات كجزء من الجهود المستمرة للدفاع عن الأجواء الروسية ضد الهجمات الأوكرانية المتزايدة.



وأفادت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية نفذت الليلة الماضية ضربات جوية مكثفة على منشآت وبنى تحتية للمطارات في أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات استهدفت مواقع حيوية باستخدام صواريخ عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينغال" الفرط صوتية، التي تعتبر من الأسلحة المتطورة والقادرة على إصابة أهدافها بدقة فائقة.

وأضافت الوزارة أن الضربات الجوية استهدفت تدمير البنى التحتية الرئيسية في المطارات الأوكرانية، في محاولة لشل قدرة كييف على شن هجمات جوية مضادة. وتأتي هذه العمليات في ظل تصاعد التوترات بين موسكو وكييف، مع استمرار النزاع الذي يشمل استخدام أسلحة متطورة وتقنيات حربية جديدة.

إسرائيل توافق على خطة لتنظيم زيارات اليهود إلى المسجد الأقصى





أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي وافقا على خطة وزارة التراث لتنظيم جولات لليهود في المسجد الأقصى. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الجولات المنظمة في باحات المسجد الأقصى، وذلك بميزانية تبلغ مليوني شيكل (نحو 500 ألف دولار)، وفقًا لموقع "الحرة".





وتستهدف الخطة تنظيم جولات إرشادية في "جبل الهيكل"، تتيح لأول مرة لعشرات الآلاف من اليهود ومئات الآلاف من السياح الذين يزورون المكان سنويا، فرصة لسماع معلومات عن التراث اليهودي بوجهة نظر "تاريخية دقيقة"، بحسب ما ذكرته وزارة التراث الإسرائيلية.





وستجري هذه الزيارات تحت شعار "تعزيز السيطرة على البلدة القديمة في القدس"، ومن المقرر أن تبدأ الجولات في الأسابيع المقبلة بعد انتهاء الأعياد اليهودية. وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الاثنين، التي أشار فيها إلى رغبته في إقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى إذا كان الأمر بيده. وفي هذا السياق، أكدت وزارة التراث أنها ستقوم بتمويل وتنظيم زيارات أكبر للأقصى، حيث سيتمكن الزوار من الاستماع إلى "الرواية التاريخية الأدق" حول الموقع.