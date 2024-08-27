قطر تدين بشدة دعوة وزير إسرائيلي إلى إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - تدين دولة قطر بشدة تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية إلى إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، وتعدها امتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى ، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم .

وتحذر وزارة الخارجية من مغبة تأثير هذه التصريحات المستفزة على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وتشدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال، وتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها .

وتجدد الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.