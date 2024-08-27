محافظ الأقصر يعلن تخفيض مقدم تقنين الأراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أصدر محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم الثلاثاء، الكتاب الدورى رقم ( 3) لسنة 2024، بشأن تخفيض نسبة مقدم الثمن الخاص بملفات تقنين الأراضي لتصبح 5% بدلاً من 15%.

وأوضح قرار محافظ الأقصر أنه سيتم تحرير عقد مقدم الثمن بنسبة الـ 5% للمواطن، مع تعهده باستكمال نسبة الـ 15% فى مدة أقصاها شهرين من تاريخ التعاقد.

وناشد محافظ الأقصر الأهالى بسرعة التواصل مع رؤساء المدن لإنهاء إجراءات التعاقد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتسهيل على المواطنين.