بمكافآت تشجيعية.. محافظ أسوان يشكر العاملين بمستشفى النيل التخصصي بإدفو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، شكره وتقديره للعاملين بمستشفى النيل التخصصى بإدفو بقيادة الدكتور عربى عبد العال مدير المستشفى، على المستوى الراقى والنموذجي فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية التى يقدمونها للمترددين على المستشفى بالجودة العالية، وهو ما لمسه المحافظ شخصياً أثناء زيارته للمستشفى، فضلاً عن الاهتمام بالنظافة العامة، وتحقيق الجاهزية الكاملة لاستقبال أى حالات مرضية، وخاصة أن المستشفى يقدم خدماته لأكثر من 700 ألف مواطن.

وأوضح المحافظ أنه أرسل خطاب للدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية تضمن فى محتواه الإشادة بهذا النموذج داخل أحد الصروح الطبية بأسوان، وهو الذي لاقى استحسان من رئيس الهيئة، ليبعث خطاب للمحافظ للتأكيد على دعمه لجهود العاملين فى القطاع الصحى ويعزز روح العمل الجماعي والتفاني فى خدمة المواطنين، فضلاً عن قيامه بمنح مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بمستشفى النيل التخصصى، ومكافأة استثنائية لمدير المستشفى إعترافاً بإدارته المتميزة وقيادته الفعالة والجادة