تجاوز 5.7 مليار جنيه.. 120% نمواً في صافي أرباح بنك القاهرة في 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة زيادة صافي أرباحه بعد خصم الضرائب 120% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلاً 5.7 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، في بيان له اليوم حول نتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري، إن نتائج أعمالهم تعكس مواصلة السير قدماً نحو تحقيق الأداء المتميز على الصعيدين التشغيلي والمالي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية، لتحقق معدلات النمو في أرباح قفزة غير مسبوقة منذ بداية 2018.

وارتفع صافي الدخل من العائد إلى نحو 12.8 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري بالمقارنة بـ 8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بمعدل نمو 61%.

كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.6 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري بالمقارنة بـ 1.8 مليار جنيه بنفس الفترة من 2023 بمعدل نمو 47%، وفق البيان.

ووصلت إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 16.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه بنفس الفترة من 2023 بمعدل نمو 59%.

وواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 16.08%، وفق البيان.

ونمت إجمالي الأصول بنسبة 12% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 450 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 402 مليار جنيه بنهاية 2023، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.

كما حقق البنك عائداً على متوسط الأصول، وفق بيان البنك، بمعدل 2.7% مقارنة بـ 1.4% بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل إلى 32.6% بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ 21.4% بنهاية يونيو 2023.

وبفضل مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة، تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل من 41.5% بنهاية يونيو 2023 إلى 31.5% بنهاية يونيو 2024، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.

وزادت ودائع العملاء خلال النصف الأول من 2024 بنحو 13.1 مليار جنيه بمعدل نمو 4% مسجلا إجمالي الرصيد 315.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 302.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بدعم تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات.

وبحسب البيان فإن ودائع الأفراد استحوذت على نحو 56% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 177 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 44% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 138.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 22.2 مليار جنيه مسجلا الإجمالي نحو 202 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ 179.8 مليار جنيه بنهاية 2023 بمعدل نمو 12%.

وسجل رصيد محفظة التجزئة المصرفية بنهاية النصف الأول من 2024 ارتفاعاً لتصل إلى 69.6 مليار جنيه مقارنة بـ 63.9 مليار جنيه بنهاية 2023 بزيادة قدرها 5.7 مليار جنيه وبمعدل نمو 9%.

وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 64% بنهاية يونيو 2024، وفق البيان.

وأشار البنك في بيان نتائج الأعمال إلى أنه أبرم مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، مما أسفر عن تحقيق نمواً برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 13.7 مليار جنيه ليصل إلى 95.1 مليار جنيه بنهاية النصف الاول من 2024 مقارنة بـ 81.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو بلغ 17%.

وبلغ رصيد محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 26.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنة بـ 24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 9%.

وجاء ذلك النمو من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء تلك الشريحة التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن استمرار البنك في تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي.

وقد بلغ رصيد المحفظة بنهاية النصف الأول من 2024 نحو 11.1 مليار جنيه مقارنة بـ 10.5 مليار جنيه بنهاية 2023 بزيادة قدرها 600 مليون جنيه وبمعدل نمو 6%.

وبحسب بيان البنك، بلغ حجم المحفظة الاستثمارية للأسهم وصناديق الاستثمار نحو 5.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل نحو 4.8 مليار جنيه في نهاية 2023 بزيادة قدرها نحو 487 مليون جنيه بمعدل نمو 10%.

وترجع تلك الزيادة لاستمرار البنك في تطبيق خطة تطوير بنك القاهرة أوغندا من خلال زيادة رأسمال البنك بنحو 3.4 مليون دولار (بما يعادل نحو 164 مليون جنيه).

وكذلك تدعيم رأس مال شركة تالي للمدفوعات الرقمية بقيمة 75 مليون جنيه وشركة كايرو للتأجير التمويلي بنحو 98 مليون جنيه وذلك لزيادة حجم أعمالها وإضافة أنشطة جديدة من أبرزها التمويل العقاري، وكذا زيادة رأسمال شركة كايرو للصرافة بمبلغ 100 مليون جنيه وذلك لمواكبة حجم الأعمال.

ومن ناحية الاستثمارات الجديدة، فقد تم تفعيل محفظة تداول الأوراق المالية بقيمة 50 مليون جنيه والتي تدار داخلياً، ويعتزم البنك إطلاق محفظة مماثلة تدار من قبل مدير استثمار خارجي خلال العام.

وقد بلغ إجمالي التوزيعات المحققة خلال النصف الأول من العام نحو 625 مليون جنيه مقابل توزيعات عن النصف الأول من 2023 بنحو 264 مليون جنيه بمعدل نمو 136%.