فيديو| كينيدي يفضح عائلته والديمقراطيين في رسالة مفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بعدما أعلن روبرت ف. كينيدي جونيور انسحابه من السباق الرئاسي وتأييده المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تعرض لانتقادات شديدة من قبل أفراد عائلته.

وبعد إعلان انسحابه يوم الجمعة، دان كينيدي (70 عاماً) ترشيح الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس من دون إجراء انتخابات تمهيدية، مشيراً إلى الكثير من التحفظات إزاء حزبه السابق قال إنها دفعته إلى تقديم الدعم لترامب.

وتعرض كينيدي للانتقاد من غالبية أعضاء عائلته، وقالت شقيقته كيري الناشطة في مجال حقوق الإنسان في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن "قرار شقيقنا بوبي تأييد ترامب هو خيانة للقيم التي يعتز بها والدنا وعائلتنا".

وأضافت في البيان الذي وقعه أيضاً أربعة أشقاء آخرين "إنها نهاية حزينة لقصة حزينة".

ومن جهته، قال شقيقه ماكس كينيدي إن "قلبه تحطم" بسبب تأييد أخيه لترامب.

وكانت زوجة كينيدي، الممثلة شيريل هاينز، قد قالت إنها "غير مرتاحة للغاية" لتأييده لترمب لكنها "تحترم بشدة" قرار زوجها.

ورد بوبي على الانتقادات التي واجهها من أفراد عائلته في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، برسالة تفضح عائلته والديمقراطيين معا، وجاءت الرسالة كالآتي: إن القيم تستحق الحديث عنها، وفي خضم هذا الوقت الاستثنائي الذي تمر به بلادنا، كان لا بد من الرد برسالة مفتوحة إلى أختي كيري والعائلة على ذات المنصة.

إنكم أيها الناس فظيعون. فعلى الرغم من ماضي عائلتكم المتقلب والسلوك الفظيع الذي اتسم به العديد من الرجال، فقد وقف الأمريكيون إلى جانبكم بدافع الولاء والعاطفة، وفي كثير من الأحيان بدافع الحزن. وعلى الرغم من التأسيس المشكوك فيه لثروة عائلتكم، والمعاملة التي لاقتها مارلين مونرو، والتحرش بالنساء بشكل عام، والتخلي عن ماري جو كوبيتشين حتى وفاتها، والادعاءات بالاغتصاب، يمكن للمرء أن يستمر إلى ما لا نهاية.

لكن النقطة المهمة هي أن عائلتكم ظلت مخلصة وحامية لأفراد الأسرة الذين ارتكبوا أبشع الأشياء. ولكن في اللحظة التي يتصرف فيها أحد أفرادكم بما يمليه عليه ضميره من أجل هذا البلد، تحاولون رميه إلى الذئاب وإدانته علنا. لم تنطقوا بكلمة واحدة عن النساء المعنفات أو المهجورات اللواتي تركهن كينيدي خلفه، ولكن لأن أحد رجالكم يدعم ترامب في محاولة لتحسين حياة الأمريكيين، فهذا أمر غير مقبول.

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إن معاملتك القبيحة لأخيك (موجها الخطاب إلى أخته كيري) تكشف عن العفن الذي حطم قلوب الشعب الأمريكي مرات عديدة على مر السنين. وبعيدا عن ذلك فإن الدمار الاقتصادي الذي حل بالأسر الأمريكية أمر لن تفهمه أسرتك حقا. فأنت لا تشعرين بالقلق إزاء عدم توفر ما يكفي من البنزين للذهاب إلى العمل، أو ما إذا كنت تستطيعين تحمل تكاليف شراء البيض هذا الأسبوع أم لا، أو ما إذا كنت ستظلين آمنة أثناء المشي في حيّك، أو ما إذا كان طفلك سيكون آمنا في مدرسته العامة في المدينة أو حتى ما إذا كان سيتمكن من القراءة والكتابة أثناء استلام شهادته.

إنكم تستمرون في العمل في مجال الحقوق المدنية والفضيلة في الخدمة العامة. ولكن في الوقت نفسه، عليكم أن تتعهدوا بعدم الاستمرار في إحداث الضرر، فالأمريكيون يبحثون ببساطة عن طريقة لاستعادة مستقبلهم، وسلامة أسرهم. وهم بحاجة لمعرفة أنه ربما يمكنهم ترك أطفالهم في حال أفضل قليلا مع مستقبل يمكنهم الاعتماد عليه. إن حالة هذا البلد يجب أن تصدم الجميع، حتى لو كان اسمهم كينيدي. ونحن نعلم أنها على الأقل تصدم واحدا منكم، وهو أنا، سئم من الخوف واليأس المفروض علينا لأجيال.

وتختم كاتبة المقال بالقول: إن الأمريكيين سعداء برؤية بوبي إلى جانبنا بينما نرفض الامتثال ولن نستسلم بهدوء للكوارث التي من المتوقع أن نستسلم لها. بدلاً من ذلك، مع ترامب وكل من ينضم إلينا، سنقاتل، ونقاتل، ونقاتل!