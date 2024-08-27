إلغاء الامتحان لطالبين في امتحان الاقتصاد والإحصاء باختبارات الثانوية الدور الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا، أكدت خلاله أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أدوا صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأضافت الوزارة، أن الطلاب أدوا خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة الاقتصاد بإجمالي عدد ٤٢٨٥ ألف طالب- طالبة في الفترة الأولى، ومادة الإحصاء بإجمالي عدد ٤٢٨٥ ألف طالب وطالبة في الفترة الثانية.

وأشارت إلى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا أدوا امتحان الدور الثاني في امتحان مادة مقاييس المفاهيم "الجيولوجيا" فترة أولى بعدد طالب واحد في الفترة الأولى، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "ورقة أولى" بإجمالي عدد طالب واحد.

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، إذ اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش أثناء امتحان مادة الاقتصاد، إذ تم ضبط طالب بلجنة بإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش أثناء امتحان مادة الإحصاء بإدارة ساقلتة التعليمية بمحافظة سوهاج أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.