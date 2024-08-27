شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ناعيا نبيل العربى: أحد أعمده الدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور نبيل العربى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق .

وجاء في نص برقية التعزية: " بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله، الدكتور نبيل العربى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية، الذي لقي وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني".

ودعا رئيس مجلس النواب، المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.