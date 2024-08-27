شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني شريك الدولة فى تحقيق التنمية والارتقاء بالمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ بداية تدشينه قبل عامين، على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر وإحداث تغيير حقيقى ومستدام للفئات الأولى بالرعاية، كما قدم للمجتمع المصري مبادرات هامة، أحدثت تأثيرا كبيرا في مختلف المجالات، لضمان حياة كريمة للمواطنين البسطاء، كما أنه رسخ مفاهيم عديدة هدفها في المقام الأول مصلحة الأسرة المصرية.

وذلك للعمل على ضمان إيصال الدعم لمستحقيه والوصول إلى الفئة الأكثر احتياجا والفئة الأولى بالرعاية،حيث جاءت فكرة تشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022.

وسارعت منظمة المجتمع المدني إلى الاجتماع للتباحث في كيفية الخروج بمقترح لهيكل ينظم عمل تلك المنظمات التي تنتشر في كافة أنحاء البلاد، لينتج عن هذا الاجتماع كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ونجح تحالف الوطني في دعم الشباب والأسر، خاصة أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية، التي تساهم في تحسين حياة آلاف الأسر، ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، فإن هذا الكيان يسهم في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها، والذى يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا.

وصدر القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني 36 كيانا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

